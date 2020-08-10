СМИ: футболист "Ювентуса" Матюиди может перейти в "Интер Майами"

ТАСС, 10 августа. Французский полузащитник итальянского "Ювентуса" Блез Матюиди может стать игроком "Интер Майами", который выступает в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

Отмечается, что "Ювентус" намерен омолодить свой состав. Также команду могут покинуть полузащитник Сами Хедира и нападающий Гонсало Игуаин. Матюиди в ближайшее время должен пройти медицинское обследование для перехода в команду из США, владельцем которой является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Матюиди 33 года, он перешел в "Ювентус" в августе 2017 года из ПСЖ. Он является четырехкратным чемпионом Франции, трехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Франции, четырехкратным обладателем Суперкубка Франции, трехкратным обладателем Кубка французской лиги, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Франции он выиграл золото чемпионата мира 2018 года в России, серебро домашнего чемпионата Европы 2016 года.