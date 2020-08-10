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Лига Европы

Итальянский "Интер" стал первым полуфиналистом Лиги Европы

Миланский клуб обыграл германский "Байер" со счетом 2:1, победный гол забил Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку EPA-EFE/Martin Meissner
Описание
Ромелу Лукаку
© EPA-EFE/Martin Meissner

ТАСС, 10 августа. Итальянский футбольный клуб "Интер" одержал победу над германским "Байером" со счетом 2:1 в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Дюссельдорфе без зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21), у проигравших отличился Кай Хавертц (25).

Лукаку стал первым игроком в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА (предыдущее название турнира), который сумел отличиться в девяти встречах подряд. Также он первым в истории "Интера" забил гол в шести матчах еврокубков кряду.

В ходе матча арбитр дважды назначил пенальти и дважды изменил свое решение после просмотра видеоповторов.

В полуфинале "Интер" 16 августа в Кёльне встретится с победителем матча между украинским "Шахтером" и швейцарским "Базелем". Их игра состоится во вторник в Гельзенкирхене.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Встречи полуфинала пройдут 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

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