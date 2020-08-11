Матчами с участием чемпиона "Зенита" и призера "Локомотива" завершится первый тур РПЛ

ТАСС, 11 августа. Встречи с участием действующего чемпиона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенита" и серебряного призера турнира "Локомотива" в Волгограде и Казани завершат первый тур нового сезона. "Зенит" в Волгограде сыграет против вернувшегося в премьер-лигу "Ротора", а "Локомотив" встретится с "Рубином".

В последний раз "Ротор", который дважды становился серебряным (1993, 1997) и один раз бронзовым (1996) призером чемпионата России, финалистом Кубка России (1995), играл в высшем дивизионе в 2004 году. После вылета волгоградский клуб пережил падение, окончившееся снятием с первенства Профессиональной футбольной лиги в 2015 году и ликвидацией юридического лица в связи с многомиллионными долгами. Восхождение началось в том же году и закончилось победой в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги в прошлом сезоне.

Возглавляет команду Александр Хацкевич, ему помогает Максим Шацких - оба выступали в составе киевского "Динамо" в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Команду пополнили семь свободных агентов, из которых внимание привлекают бывший полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе и вратарь "Оренбурга" Александр Довбня. Также в аренду были взяты полузащитник Илья Жигулев из "Краснодара" и защитники Седрик Гогуа из ЦСКА и Данил Степанов из "Рубина".

"Зенит" по окончании прошлого сезона покинул капитан команды Бранислав Иванович, которого заменил чемпион Англии в составе "Ливерпуля" защитник Деян Ловрен, уже ставший в составе новой команды обладателем Олимп - Суперкубка России. Из потерь стоит отметить отсутствие из-за травмы основного голкипера Андрея Лунева. Главный тренер команды Сергей Семак после игры за суперкубок сообщил о небольшом повреждении Артема Дзюбы, которое не позволило ему сыграть весь матч.

Предстоящий матч, который начнется в 18:00 мск, будет всего лишь 21-м в очном противостоянии команд в чемпионатах России. В предыдущий раз соперники играли друг против друга в заключительном туре сезона-2004, тогда "Зенит" на стадионе "Центральный", на месте которого построена "Волгоград-Арена", выиграл со счетом 5:2.

Встреча в Казани спустя месяц

Игра "Рубина" с "Локомотивом" завершит программу стартового тура, она начнется в 20:00 мск. Соперники недавно встречались между собой (в конце июня), когда чемпионат возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.