"Манчестер Юнайтед" обыграл "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы

ТАСС, 11 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 1:0 в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Кёльне без зрителей.

Мяч на 94-й минуте с пенальти забил Бруну Фернандеш. "Манчестер Юнайтед" реализовал 21-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг. Голкипер "Копенгагена" Карл-Йохан Йонсон совершил 13 сейвов, что является лучшим результатом в еврокубковых матчах с сезона-2016/17.

В предыдущих 10 матчах Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" потерпел одно поражение (семь побед, две ничьих).

В полуфинале "Манчестер Юнайтед" 17 августа в Дюссельдорфе встретится с победителем матча между английским "Вулверхэмптоном" и испанской "Севильей". Их встреча пройдет во вторник в Дуйсбурге.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Встречи полуфинала пройдут 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.