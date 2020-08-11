Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует во вторник

ТАСС, 11 августа. Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли стартует во вторник. С этого момента в розыгрыше остались привычные 16 команд, все серии будут проходить до четырех побед.

На эту тему Вылет хозяев и множество сенсаций. Завершился предварительный раунд плей-офф НХЛ

Из-за пандемии коронавируса в середине марта был приостановлен регулярный чемпионат. Позднее Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение досрочно завершить "регулярку" и возобновить чемпионат матчами за Кубок Стэнли. В розыгрыше стартовали 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент остановки сезона. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Другие 16 клубов сыграли предварительный раунд плей-офф в формате серий до трех побед за право попасть в четвертьфинал конференции. В Западной конференции победители всех противостояний определились в четырех встречах. Занявший 12-е место по итогам регулярного чемпионата "Чикаго" переиграл "Эдмонтон" (5-е место), "Ванкувер" (7) победил "Миннесоту" (10), "Калгари" (8) оказался сильнее "Виннипега" (9), а "Аризона" (11) одолела "Нэшвилл" (6). На Востоке "Питтсбург" (5-е место по итогам регулярного чемпионата в таблице конференции) в четырех матчах уступил "Монреалю" (12), а "Флорида" (10) проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" (7). "Каролина" (6) всухую оказалась сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" (11), а "Коламбус" (9) в пяти матчах одолел "Торонто" (8). По итогам кругового турнира в Восточной конференции первое место заняла "Филадельфия", одержав победы во всех трех матчах. Это означает, что в каждом следующем раунде "Филадельфия" будет играть с командой, имеющей самый низкий номер посева из оставшихся в розыгрыше. Второе место заняла "Тампа", третьим стал "Вашингтон", а четвертым - "Бостон". Таким образом, в четвертьфинале Западной конференции "Филадельфия" сыграет с "Монреалем", "Тампа" - с "Коламбусом", "Вашингтон" - с "Айлендерс", "Бостон" - с "Каролиной". В круговом турнире среди лучших команд регулярного чемпионата Западной конференции победу одержал "Вегас". Второе место занял "Колорадо", третье - "Даллас", четвертое - "Сент-Луис". В четвертьфинале конференции "Вегас" встретится с "Чикаго", "Колорадо" - с "Аризоной", "Даллас" - с "Калгари", а "Сент-Луис" - с "Ванкувером". Все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто. Первые матчи в сериях "Тампа" - "Коламбус", "Бостон" - "Каролина", "Вегас" - "Чикаго" и "Даллас" - "Калгари" пройдут в ночь на среду по московскому времени. Другие противостояния стартуют в ночь на четверг. Второй раунд плей-офф начнется 25 августа, а финалы конференций - 8 сентября. Старт решающей серии за Кубок Стэнли запланирован на 22 сентября. Тротц против "Вашингтона" "Вашингтон", за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов, начнет плей-офф серией с "Айлендерс". Команду из Нью-Йорка возглавляет бывший тренер "Вашингтона" Барри Тротц. Именно под его руководством "Вашингтон" и Овечкин выиграли первый Кубок Стэнли в своей истории в сезоне-2017/18. По окончании того чемпионата Тротц попросил руководство "Вашингтона" об увеличении заработной платы, но получил отказ и покинул клуб, возглавив "Айлендерс".

Клуб из Нью-Йорка в прошлом сезоне в отличие от "Вашингтона" преодолел барьер первого раунда плей-офф, после чего уступил "Каролине", обыгравшей "Вашингтон" на той стадии. При Тротце команда славится хорошей системной игрой в обороне, по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции меньше "Айлендерс" пропустили только "Бостон" и "Коламбус". Не последнюю роль в успехах команды играет российский вратарь Семен Варламов. Он находится в хорошей форме и является безоговорочным основным вратарем команды на данный момент, в серии с "Флоридой" россиянин отразил 93,2% бросков. "Вашингтон" в круговом турнире проиграл два матча из трех и забросил всего пять шайб. Молчит пока и Овечкин. Обладатель девяти призов лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ в карьере не набрал ни одного балла за результативность. "Столичные" подходят к серии в неясном состоянии и явными фаворитами противостояния не выглядят. Ослабить "Вашингтон" может травма российского вратаря Ильи Самсонова, который выбыл из строя до конца сезона. Россиянин по ходу регулярного чемпионата вытеснил из состава Брэйдена Холтби и имел хорошие шансы стать первым номером в плей-офф. Сейчас же у Холтби, проводящего далеко не лучший сезон, нет хорошего сменщика, что может стать проблемой. Под вопросом участие в серии и ведущего защитника Джона Карлсона, пропустившего предварительный раунд. Нет явного фаворита и в противостоянии между "Бостоном" и "Каролиной". "Бостон" проиграл все три матча предварительного раунда, а "Каролина" стала единственной командой, победившей в своей серии в трех матчах. Одним из двух главных творцов победы наряду с финном Себастьяном Ахо стал 20-летний российский нападающий Андрей Свечников, оформивший первый в истории клуба хет-трик во втором матче серии с "Рейнджерс". В четвертьфинале конференции Свечникову и Ахо предстоит противостоять с одной из лучших троек НХЛ Давид Пастрняк - Патрис Бержерон - Брэд Маршанд. Занявшая четвертое место в регулярном чемпионате "Филадельфия" в предварительном турнире удивила всех и одержала три победы, получив первый номер посева. "Филадельфия" здорово смотрелась в большинстве, при розыгрыше которого одной из главных фигур является российский защитник Иван Проворов. Главную сенсацию плей-офф преподнес соперник "Филадельфии" "Монреаль", который выбил из борьбы "Питтсбург", а главным героем той серии стал голкипер канадского клуба Кэри Прайс, сумевший сыграть "на ноль" в заключительном четвертом матче. В играх с "Фидадельфией" ему будет противостоять восходящая звезда вратарского цеха 21-летний Картер Харт. Шанс на реванш для "Тампы" "Тампа" во второй раз подряд в первом раунде плей-офф сыграет с "Коламбусом". В прошлом сезоне "Тампа" уверенно выиграла регулярный чемпионат и являлась главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли. Однако "Коламбус" одержал сенсационную победу в серии со счетом 4-0. В составе победителей тогда выступали российский форвард Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский.