Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует во вторник

ТАСС, 11 августа. Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли стартует во вторник. С этого момента в розыгрыше остались привычные 16 команд, все серии будут проходить до четырех побед.
Из-за пандемии коронавируса в середине марта был приостановлен регулярный чемпионат. Позднее Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение досрочно завершить "регулярку" и возобновить чемпионат матчами за Кубок Стэнли. В розыгрыше стартовали 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент остановки сезона. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы и провели круговой турнир для определения номера посева. Другие 16 клубов сыграли предварительный раунд плей-офф в формате серий до трех побед за право попасть в четвертьфинал конференции.
В Западной конференции победители всех противостояний определились в четырех встречах. Занявший 12-е место по итогам регулярного чемпионата "Чикаго" переиграл "Эдмонтон" (5-е место), "Ванкувер" (7) победил "Миннесоту" (10), "Калгари" (8) оказался сильнее "Виннипега" (9), а "Аризона" (11) одолела "Нэшвилл" (6). На Востоке "Питтсбург" (5-е место по итогам регулярного чемпионата в таблице конференции) в четырех матчах уступил "Монреалю" (12), а "Флорида" (10) проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" (7). "Каролина" (6) всухую оказалась сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" (11), а "Коламбус" (9) в пяти матчах одолел "Торонто" (8).
По итогам кругового турнира в Восточной конференции первое место заняла "Филадельфия", одержав победы во всех трех матчах. Это означает, что в каждом следующем раунде "Филадельфия" будет играть с командой, имеющей самый низкий номер посева из оставшихся в розыгрыше. Второе место заняла "Тампа", третьим стал "Вашингтон", а четвертым - "Бостон". Таким образом, в четвертьфинале Западной конференции "Филадельфия" сыграет с "Монреалем", "Тампа" - с "Коламбусом", "Вашингтон" - с "Айлендерс", "Бостон" - с "Каролиной".
В круговом турнире среди лучших команд регулярного чемпионата Западной конференции победу одержал "Вегас". Второе место занял "Колорадо", третье - "Даллас", четвертое - "Сент-Луис". В четвертьфинале конференции "Вегас" встретится с "Чикаго", "Колорадо" - с "Аризоной", "Даллас" - с "Калгари", а "Сент-Луис" - с "Ванкувером". Все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто.
Первые матчи в сериях "Тампа" - "Коламбус", "Бостон" - "Каролина", "Вегас" - "Чикаго" и "Даллас" - "Калгари" пройдут в ночь на среду по московскому времени. Другие противостояния стартуют в ночь на четверг. Второй раунд плей-офф начнется 25 августа, а финалы конференций - 8 сентября. Старт решающей серии за Кубок Стэнли запланирован на 22 сентября.
Тротц против "Вашингтона"
"Вашингтон", за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов, начнет плей-офф серией с "Айлендерс". Команду из Нью-Йорка возглавляет бывший тренер "Вашингтона" Барри Тротц. Именно под его руководством "Вашингтон" и Овечкин выиграли первый Кубок Стэнли в своей истории в сезоне-2017/18. По окончании того чемпионата Тротц попросил руководство "Вашингтона" об увеличении заработной платы, но получил отказ и покинул клуб, возглавив "Айлендерс".
Клуб из Нью-Йорка в прошлом сезоне в отличие от "Вашингтона" преодолел барьер первого раунда плей-офф, после чего уступил "Каролине", обыгравшей "Вашингтон" на той стадии. При Тротце команда славится хорошей системной игрой в обороне, по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции меньше "Айлендерс" пропустили только "Бостон" и "Коламбус". Не последнюю роль в успехах команды играет российский вратарь Семен Варламов. Он находится в хорошей форме и является безоговорочным основным вратарем команды на данный момент, в серии с "Флоридой" россиянин отразил 93,2% бросков.
"Вашингтон" в круговом турнире проиграл два матча из трех и забросил всего пять шайб. Молчит пока и Овечкин. Обладатель девяти призов лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ в карьере не набрал ни одного балла за результативность. "Столичные" подходят к серии в неясном состоянии и явными фаворитами противостояния не выглядят.
Ослабить "Вашингтон" может травма российского вратаря Ильи Самсонова, который выбыл из строя до конца сезона. Россиянин по ходу регулярного чемпионата вытеснил из состава Брэйдена Холтби и имел хорошие шансы стать первым номером в плей-офф. Сейчас же у Холтби, проводящего далеко не лучший сезон, нет хорошего сменщика, что может стать проблемой. Под вопросом участие в серии и ведущего защитника Джона Карлсона, пропустившего предварительный раунд.
Нет явного фаворита и в противостоянии между "Бостоном" и "Каролиной". "Бостон" проиграл все три матча предварительного раунда, а "Каролина" стала единственной командой, победившей в своей серии в трех матчах. Одним из двух главных творцов победы наряду с финном Себастьяном Ахо стал 20-летний российский нападающий Андрей Свечников, оформивший первый в истории клуба хет-трик во втором матче серии с "Рейнджерс". В четвертьфинале конференции Свечникову и Ахо предстоит противостоять с одной из лучших троек НХЛ Давид Пастрняк - Патрис Бержерон - Брэд Маршанд.
Занявшая четвертое место в регулярном чемпионате "Филадельфия" в предварительном турнире удивила всех и одержала три победы, получив первый номер посева. "Филадельфия" здорово смотрелась в большинстве, при розыгрыше которого одной из главных фигур является российский защитник Иван Проворов. Главную сенсацию плей-офф преподнес соперник "Филадельфии" "Монреаль", который выбил из борьбы "Питтсбург", а главным героем той серии стал голкипер канадского клуба Кэри Прайс, сумевший сыграть "на ноль" в заключительном четвертом матче. В играх с "Фидадельфией" ему будет противостоять восходящая звезда вратарского цеха 21-летний Картер Харт.
Шанс на реванш для "Тампы"
"Тампа" во второй раз подряд в первом раунде плей-офф сыграет с "Коламбусом". В прошлом сезоне "Тампа" уверенно выиграла регулярный чемпионат и являлась главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли. Однако "Коламбус" одержал сенсационную победу в серии со счетом 4-0. В составе победителей тогда выступали российский форвард Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский.
Сейчас в составе "Коламбуса" нет таких ярких звезд, команда играет в оборонительный хоккей и пропускает почти меньше всех в лиге. В предварительном раунде подопечные Джона Тортореллы сумели сдержать сильное нападение "Торонто" во главе с Остоном Мэттьюсом и Джоном Таваресом. Главным героем серии стал финский голкипер Йоонас Корписало, отыгравший две встречи "на ноль". Надежно в своей зоне действовал и российский защитник Владислав Гавриков, который также сумел отметиться одной заброшенной шайбой.
"Тампа" снова является фаворитом серии, но испытывает некоторые проблемы с составом. Капитан команды Стивен Стэмкос пропустил все матчи кругового турнира, а в заключительной встрече из-за травмы лед покинул ведущий защитник команды Виктор Хедман. Андрей Василевский находится в хорошей форме и провел все три матча, Никита Кучеров забросил одну шайбу.
На Западе все четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата выглядят фаворитами своих противостояний. "Сент-Луис" начнет защиту титула серией с "Ванкувером". В состав действующих обладателей Кубка Стэнли после длительной травмы вернулся Владимир Тарасенко, а другой российский нападающий Иван Барбашев покинул Эдмонтон по семейным обстоятельствам и присоединится к команде уже по ходу серии. Главной проблемой для "Сент-Луиса" может стать игра вратаря "Ванкувера" Якоба Маркстрёма, который уверенно провел серию с "Миннесотой", в одной встрече сыграв "на ноль".
"Даллас", в составе которого выступают российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов, встретится с "Калгари". На протяжении всего сезона "Даллас" показывал закрытый хоккей, и хоккеисты "Калгари", за исключением первого звена, вряд ли смогут доставить серьезные проблемы сбалансированному составу фаворита. Вполне вероятно, что серию начнет российский вратарь "Далласа" Антон Худобин. Именно он провел последние две встречи кругового турнира.
У "Колорадо" сейчас есть все, чтобы претендовать на Кубок Стэнли. Команда обладает хорошим подбором игроков в нападении и крепкой обороной, в первой тройке в круговом турнире наигрывался Владислав Наместников. "Аризона" предпочитает действовать от обороны, команда не имеет ярких звезд, а самым статусным ее игроком является защитник Оливер Экман-Ларссон. "Чикаго" будет крайне сложно преподнести сюрприз в серии против "Вегаса". В противостоянии с атакующим "Эдмонтоном" "Чикаго" удачно сыграл в нападении, но "Вегас" славится хорошей обороной, а место в воротах занимает один из лучших голкиперов лиги Марк-Андре Флери.