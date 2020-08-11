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НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" будет выбирать первым на драфте НХЛ 2020 года

Безоговорочным фаворитом драфта согласно рейтингу Центрального скаутского бюро является 18-летний канадский форвард Алексис Лафренье
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" AP Photo/David Zalubowski
Описание
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс"
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 11 августа. "Нью-Йорк Рейнджерс" стал обладателем первого пика драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года. Вторая фаза драфт-лотереи прошла в онлайн-формате.

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Безоговорочным фаворитом драфта согласно рейтингу Центрального скаутского бюро является 18-летний канадец Алексис Лафренье. Североамериканские эксперты предполагают, что он станет одним из сильнейших крайних нападающих лиги на протяжении многих лет. Хоккеист уже проявил себя на молодежном чемпионате мира 2020 года, на котором сборная Канады завоевала золотые медали, выиграв в финале у россиян, а Лафренье получил приз самого ценного игрока турнира.

"Рейнджерс" получили первый пик впервые с 1965 года. Места с девятого по 15-е были распределены между клубами, уступившими в квалификационном раунде плей-офф, согласно проценту набранных очков в регулярном чемпионате: клуб с наибольшим процентом будет выбирать 15-м, с наименьшим - девятым. Места распределились в следующем порядке: "Миннесота", "Виннипег", "Нэшвилл", "Флорида", "Каролина" (получила пик от "Торонто"), "Эдмонтон" и "Питтсбург" (либо второй пик получит "Миннесота").

Места со второго по восьмое в первой фазе драфт-лотереи были распределены между клубами, не сумевшими пробиться в плей-офф: "Лос-Анджелес", "Оттава", "Детройт", "Оттава" (вторую позицию в драфте клуб получил от "Сан-Хосе"), "Анахайм", "Нью-Джерси" и "Баффало" соответственно. 16-31-е места будут определены по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Первое место в рейтинге Центрального скаутского бюро из европейских вратарей занимает голкипер СКА Ярослав Аскаров.

Драфт НХЛ пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября.

НХЛ
Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует во вторник
В ночь на среду пройдут первые матчи в парах "Тампа" - "Коламбус", "Бостон" - "Каролина", "Вегас" - "Чикаго" и "Даллас" - "Калгари"
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