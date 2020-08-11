Финалист Уимблдона и US Open Звонарева уступила в первом круге турнира в Лексингтоне

ТАСС, 11 августа. Финалист Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису россиянка Вера Звонарева проиграла американке Джессике Пегуле в матче первого круга турнира в Лексингтоне (США, штат Кентукки).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 5:7, 6:4 в пользу 26-летней американки, соперницы встречались впервые. Во втором круге Пегула сыграет с победительницей матча между американкой русского происхождения Амандой Анисимовой и соотечественницей Кэтрин Бэллис. В 2019 году 17-летняя Анисимова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В основной сетке турнира также сыграют россиянки Анна Блинкова и Анна Калинская, пробившаяся через квалификацию. Первой сеяной турнира является 23-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс, также в турнире примут участие американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс, белорусская спортсменка Арина Соболенко.

35-летняя Звонарева, получившая на турнир в Лексингтоне уайлд-кард, занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 267-ю строчку в одиночном рейтинге, на ее счету 12 побед на турнирах WTA (одиночный разряд) и 9 (парный разряд). Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде является выход в финал Открытого чемпионата США (2010) и Уимблдона (2010). Спортсменка дважды доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011).

Кроме того, на ее счету победа на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде (2012). Также Звонарева одержала победу в парном разряде на Открытом чемпионате США в 2006 году и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в 2008 году в одиночном разряде.

Звонарева пропустила Открытый чемпионат США - 2019 и Открытый чемпионат Австралии - 2020 из-за травмы левой кисти.