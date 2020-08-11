Лафренье: форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин является одним из лучших хоккеистов в НХЛ

В ночь на вторник состоялась вторая фаза драфт-лотереи, по итогам которой право первого выбора на драфте 2020 года получил "Нью-Йорк Рейнджерс". Безоговорочным фаворитом драфта согласно рейтингу Центрального скаутского бюро является 18-летний Лафренье.

"Как вы сказали, Панарин - один из лучших хоккеистов лиги, вместе с Микой Зибанежадом и другими игроками они составляют действительно сильную команду, я думаю, что "Рейнджерс" ожидают большие успехи в ближайшие несколько лет. Это потрясающая команда, я действительно счастлив".

Североамериканские эксперты предполагают, что Лафренье будет одним из сильнейших крайних нападающих лиги на протяжении многих лет. Хоккеист уже проявил себя на молодежном чемпионате мира 2020 года, на котором сборная Канады завоевала золотые медали, выиграв в финале у россиян, Лафренье получил приз самого ценного игрока турнира.

28-летний Панарин вошел в тройку претендентов на "Харт Трофи", эта награда вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата, победители номинаций будут объявлены во время финалов конференций плей-офф НХЛ. Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком.

Драфт НХЛ пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 октября.