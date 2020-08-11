Вратарь "Байера" назвал позорным поражение от "Интера" в 1/4 финала Лиги Европы

ТАСС, 11 августа. Финский голкипер немецкого "Байера" из Леверкузена Лукаш Градецкий считает, что команда потерпела позорное поражение от итальянского "Интера" в 1/4 финала Лиги Европы. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В понедельник вечером "Интер" обыграл "Байер" со счетом 2:1 благодаря двум голам, забитым в начале матча.

"Это позор. Два быстро пропущенных мяча осложнили нам жизнь. Мы попробовали все, но удача нам не улыбнулась. Мы должны сделать выводы и не допустить такие ошибки в следующем сезоне", - сказал Градецкий.

В полуфинале "Интер" встретится с победителем пары "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Базель" (Швейцария), которые сыграют во вторник (начало матча в 22:00 мск). В другом полуфинале примут участие английский "Манчестер Юнайтед", в дополнительное время переигравший "Копенгаген" (1:0), и победитель пары "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания), которые проведут игру во вторник (22:00 мск).

Полуфинальные матчи состоятся 16-17 августа, финал - 21 августа. С четвертьфинальной стадии все противостояния проходят в формате одного матча на нейтральном поле в Германии.