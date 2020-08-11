Родченков сообщил, что его узнали в США, несмотря на попытки скрыть личность

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Бывший директор московской антидопинговой лаборатории информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал в интервью агентству Associated Press, что его узнали в США, несмотря на попытки скрыть личность.

Как отмечается в материале, Родченков согласился беседовать с журналистами по видеосвязи только в маске и черных очках. "Это мои меры безопасности, потому что меня угрожали убить, - сказал он. - А я хочу жить". Как сообщает агентство, Родченков пытается не допустить раскрытия информации о том, где именно он скрывается в США.

Бывший директор лаборатории сообщил, что некоторое время назад в США его узнали в поезде. "Это был студент", - отметил информатор WADA. По словам Родченкова, он сказал этому человеку следующее: "Забудьте, что встретили меня. Да, это я, никому не говорите". "И [я] снова исчез", - добавил он.

Родченков после увольнения из московской лаборатории в 2015 году бежал в США, где стал главным информатором WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это опровергают.