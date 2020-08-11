"Лос-Анджелес Лейкерс" прервал трехматчевую серию поражений в НБА, обыграв "Денвер"

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" лидируют, одержав 52 победы при 18 поражениях, "Денвер" идет третьим, в активе клуба 46 побед в 71 матче.

В других встречах дня "Финикс" победил "Оклахому" (128:101), "Даллас" обыграл "Юту" (122:114), "Торонто" переиграл "Милуоки" (114:106), "Майами" оказался сильнее "Индианы" (114:92).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.