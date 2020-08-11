Все футболисты бразильских клубов будут проходить тестирование на коронавирус

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола (CBF) обязала всех игроков клубов, участвующих в национальных турнирах, проходить тестирование на коронавирусную инфекцию вне зависимости от попадания в заявку на игру. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Тестирование будет расширено. Все игроки будут тестироваться перед каждым туром не менее чем за 72 часа до начала матча вне зависимости от попадания в заявку на игру. Требование вступает в силу начиная с матчей, запланированных на ближайшую пятницу", - сообщила пресс-служба CBF.

Также организаторы первенства разрешили командам самостоятельно выбирать для проведения тестов медицинские организации из списка аккредитованных соответствующими органами. Расходы будут возмещаться конфедерацией при условии, что затраты не будут превышать стоимость услуг клиники "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, с которой сотрудничает CBF.

Хозяева поля должны передавать результаты исследований организаторам турнира не менее чем за 24 часа до начала игры, гости - не менее чем за 12 часов до отъезда к месту проведения матча. В CBF подчеркивают, что клубам необходимо следить за строгим выполнением медицинских рекомендаций по возобновлению состязаний и указаний по предматчевой подготовке.

Сразу два воскресных матча чемпионата Бразилии были перенесены на неопределенный срок после обнаружения у значительной части игроков коронавирусной инфекции. В частности, положительными оказались результаты тестов 10 футболистов "Гояса", выступающего в высшем дивизионе, и 12 игроков "Императрис" из третьего по силе дивизиона.