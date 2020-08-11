Роман Широков принес извинения избитому им арбитру

ТАСС, 11 августа. Бывший футболист сборной России Роман Широков принес извинения арбитру Никиту Данченкову за инцидент во время матча любительских команд. Об этом Широков написал в Instagram.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии "Спартака" в матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

"По итогам вчерашнего матча и инцидента хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде "Матч ТВ" и зрителями", - написал Широков.