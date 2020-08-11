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Футбол в России

Роман Широков принес извинения избитому им арбитру

Футболист избил судью, после того как тот показал ему красную карточку за брань
Роман Широков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Роман Широков
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Бывший футболист сборной России Роман Широков принес извинения арбитру Никиту Данченкову за инцидент во время матча любительских команд. Об этом Широков написал в Instagram. 

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По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии "Спартака" в матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

"По итогам вчерашнего матча и инцидента хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде "Матч ТВ" и зрителями", - написал Широков.

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