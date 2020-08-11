Третьяк: Федерация хоккея России заранее начала подготовку к новому сезону

Хоккейный сезон был досрочно завершен во всех ведущих европейских лигах в связи с пандемией коронавируса. В сложившейся ситуации Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира, который должен был пройти 8 по 24 мая в Швейцарии, и другие весенние турниры.

"Вся страна возвращается к нормальной жизни, и хоккей не становится исключением, - отметил Третьяк. - Новый сезон всегда подразумевает новые вызовы и необходимость решения глобальных задач. Федерация хоккея России традиционно заранее начинает подготовку к важнейшим стартам и делает это в соответствии с утвержденным календарным планом".

"Первой ласточкой стал турнир сборных федеральных округов, который прошел в образовательном центре "Сириус" в рамках программы "Хоккейное лето", - рассказал он. - В турнире приняли участие юные игроки 2005 года рождения, многим из которых в этом сезоне впервые в карьере предстоит примерить свитер юниорской сборной России до 16 лет. Этим летом впервые был проведен Лагерь развития ФХР для игроков до 20 лет, выступающих за клубы североамериканских юниорских лиг: новый тренерский штаб нашей молодежной сборной получил возможность поработать со всеми кандидатами и дать им понимание того стиля игры, который будут ставить в сборной. Молодое поколение игроков - ближайший резерв нашей национальной команды, многие из них рассматриваются как кандидаты, способные представить нашу страну на Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся через полтора года, именно поэтому олимпийская сборная России, традиционно принявшая участие в турнире Sochi Hockey Open, была составлена из игроков до 20 лет, несколько хоккеистов очень хорошо проявили себя и получили колоссальный опыт".

Третьяк выразил уверенность, что новый сезон принесет немало положительных эмоций болельщикам. "Впереди старт чемпионатов в ведущих российских лигах - КХЛ, МХЛ и ВХЛ. Все мы с нетерпением ждем первых матчей, - сказал он. - Уверен, что даже несмотря на объективные сложности, сезон принесет нам много хорошего хоккея и новых положительных эмоций от побед наших любимых команд".

Сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября.