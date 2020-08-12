Эскимосский переворот и матчи в бочках. Что вы не знали о кануполо

Новой эрой в истории кануполо принято считать 1990 год, когда в Англии утвердили окончательные правила дисциплины. Прописали буквально все — размер площадки, количество игроков, продолжительность матчей, что дало возможность привести к общему знаменателю разнообразные виды кануполо и проводить международные соревнования. Командная игра на воде возникла все в той же Англии, сохранились зарисовки примерно XIX века, на которых изображены плавающие в деревянных бочках и перебрасывающие друг другу мяч люди. По всем признакам, именно это времяпровождение и стало прародителем современного кануполо. Первый чемпионат мира состоялся в 1994 году, а вот в России на вид спорта обратили внимание только в начале 2000-х. "Примерно в 2002 году один санкт-петербургский спортивный клуб съездил в Финляндию и увидел, как там играют в кануполо. Это и стало отправной точкой, — вспоминает Игорь Александрович. — Потом это все подхватил московский клуб "Три стихии", пригласил голландского тренера, который уже показал нам, как тренироваться, как играть. А одно время даже был тренером нашей сборной, правда, тогда кануполо в России еще не являлось признанным видом спорта".

Официальное признание, закрепленное в приказе Минспорта, кануполо получило в 2013 году. До этого дисциплина развивалась частными спортивными клубами, без государственной поддержки. Сейчас в стране действуют детские спортивные школы, проводятся внутренние турниры, российская сборная представляет страну на междунароных соревнованиях. "На международном уровне проходят отдельные турниры для женских и мужских команд, — рассказывает Володин. — Но у нас не хватает девушек-кануполисток, так что у нас они играют в одних командах с мужчинами. Номинально такая команда считается мужской". Судьи на плотах, тренеры за воротами Как же выглядит матч по кануполо? Игра (два тайма по 10 минут) проходит на воде, на площадке размером 35 на 23 м, в ней участвуют две команды. "В каждой команде по восемь игроков, пятеро находятся на площадке, еще трое — запасные, — рассказывает Игорь Александрович. — Запасные располагаются за лицевой линией площадки, количество замен в матче не ограничено. Примерно там же находятся и тренеры команд — за лицевой линией, за своими воротами. Наставник команды располагается на плоту или на берегу и принимает активное участие в матче, постоянно руководит игроками, подсказывает. Может передавать указания и через запасных игроков".

Главная задача кануполо — забить больше голов, чем соперник, и постараться защитить свои ворота, которые расположены на высоте двух метров над уровнем воды. Размер ворот — 1 на 1,5 м. "Ворота обычно защищает вратарь, и им может быть любой игрок, который находится ближе всего к воротам и стоит с поднятым веслом, — поясняет Игорь Александрович. — Чаще всего функции вратаря выполняет какой-то один определенный игрок, его задача — как можно быстрее вернуться и занять свое место у ворот. Но если он не успевает, то его функции исполняет любой другой спортсмен, оказавшийся ближе к воротам. Такая же логика и с остальными амплуа — чистых защитников и нападающих нет, в зависимости от игровой ситуации защитником и нападающим может быть любой игрок". "Тактика есть, существует несколько стандартных приемов, например розыгрыш мяча в атаке веером. Мяч от игрока с одной стороны последовательно передается на другую сторону, и освобождается зона под бросок, — рассказывает Володин. — Существует тактика, в которой команду соперника буквально выдавливают, освобождая место для броска. Широко применяется прессинг — каждый игрок действует против каждого игрока, отбирая мяч до розыгрыша и броска по воротам".

Кануполо — контактный вид спорта, с большим количеством борьбы и столкновений. За соблюдением правил внимательно следит большая бригада арбитров. "Судейская бригада на международных соревнованиях обычно составляет восемь человек, — продолжает собеседник агентства. — Двое главных арбитров находятся вдоль боковой линии, они по плотикам перемещаются вдоль этой линии. Еще двое судей располагаются за лицевой линией, их задача — смотреть за взятием ворот и выходом мяча за лицевую линию площадки. За судейским столиком располагается судья счета, еще есть судья-хронометрист, который ведет учет времени. Также в бригаду входит судья снаряжения, он проверяет снаряжение участников как до начала матча, так и в любой момент игры, и судья-секретарь". По словам Игоря Александровича, большая часть правил не менялась с 1990 года, но в 2013 году немного ужесточили наказания за грубость и нарушения на площадке. "За неумышленное нарушение игроку дают зеленую карточку, желтую можно получить за умышленное и более жесткое нарушение, за серьезные проступки игрок получает красную карточку и удаляется с поля, — рассказывает Володин. — Если команда получила две зеленые карточки, то третья зеленая становится желтой и игрок удаляется на две минуты, и команда играет вчетвером. Две желтые карточки также становятся красной, но в этом случае игрок удаляется до конца матча". Эскимосский переворот Каждый спортсмен во время матча по кануполо экипирован в шлем с защитной маской и спасательный жилет. "Каски со временем менялись, раньше на них не было защитного забрала, — вспоминает Игорь Александрович. — А вот в жилетах играли всегда, ведь это не только спассредство на воде, но и защита при столкновениях. Удары, конечно, запрещены, но случаются столкновения лодка с лодкой, у нас все-таки контактная игра. А в определенных ситуациях правилами не запрещено толкать игрока в плечо и спину, а вот бить по рукам уже нельзя. Ну а забрала защищают игрока от случайного попадания веслом".

Казалось бы, вода, высокие скорости и столкновения должны сделать кануполо если не экстремальным, то как минимум довольно опасным видом спорта. Но и правила, и защитная экипировка не дают накалу спортивной борьбы вылиться в травмы. "Вид спорта вообще не травмоопасен, правилами запрещены многие действия, которые могли бы привести к повреждениям спортсменов, а судьи очень четко следят за этим, — считает Володин. — На моей памяти не было каких-то травм, которые приводили бы к серьезным последствиям". Помимо низкой травмоопасности кануполо отличает быстрая обучаемость спортсменов. "В кануполо приходят дети с десяти лет, сейчас в России существует три мощные детские школы — в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Ярославле, сейчас к ним подтягивается Кострома, — рассказывает собеседник агентства. — Дети очень быстро обучаются управлять лодкой, которая отличается от традиционной вытянутой лодки для гребли. Наши лодки — трехметровые, с плоским дном, устойчивые".

"Когда вес и рост уже позволяют, то ребята очень быстро осваивают так называемый эскимосский переворот. Это переворот под водой, но не вылезая из лодки. В игре тебя могут толкнуть или ты сделал неудачное движение, тогда просто переворачиваешься и встаешь обратно, — поясняет специалист. — Игрок во время этого приема уходит под воду с головой, удерживается ногами за лодку и делает резкое движение рукой и веслом, выныривая обратно. Такой элемент делают только в нашем виде спорта, он непростой, но дети разучивают его очень быстро. Сначала ребятам дают какое-нибудь вспомогательное устройство — пенопласт или надувной шарик, и они отрабатывают это резкое движение, которое от руки переходит во все тело". 20 клубов в борьбе за титул От спорта фанатов-любителей кануполо за сравнительно короткое время вышло на совсем новый уровень. Внутренние соревнования проходят в трех возрастных категориях, а за титул чемпиона страны борются около 20 клубов. "В российских первенствах мы выделям три возрастные категории — юниоры до 18−19 лет, юноши до 22 лет и взрослые, — рассказывает Володин. — На чемпионатах Европы немного другое деление. Существует две возрастные категории — юниоры и юниорки до 22 лет, а потом взрослые — мужчины и женщины, и все".

"В нашей стране проходят первенства России в юниорских категориях, несколько этапов Кубка страны и главный турнир — чемпионат России, — продолжает собеседник ТАСС. — В российском чемпионате участвует около 20 команд, обычно это 16−18 клубов. На протяжении многих лет лидерами чемпионата являются команда клуба "Девятый вал" из Санкт-Петербурга и сборная Новгородской области, команда "Форсаж". Очень активно развивается кануполо в Ярославле, ну и Москва тоже не дает покоя, хотя в городе сложно с организацией именно детского кануполо. Также у нас есть команды из Костромы, Иваново, Волгограда. К сожалению, есть проблемы с финансированием на региональном уровне, ведь наш вид неолимпийский, и из-за этого не всегда на соревнование могут приехать команды издалека".

На мировых соревнованиях обычно выступают 24 мужских и около 20 женских сборных. Российская команда на турнирах пока представлена только мужскими командами. "Мужчины на прошлом чемпионате мира заняли 13-е место, а наш лучший результат на международной арене — первенство Европы в 2017 году, когда наши юноши завоевали бронзовые медали турнира, — вспоминает Володин. — Европейские лидеры в этом виде спорта — Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды. На мировом уровне к этим командам присоединяются еще сборные Новой Зеландии, Австралии, сильная мужская команда в Иране. Хорошая сборная у Франции, в этой стране сильный национальный чемпионат, в котором участвуют порядка 40 клубов. И организован турнир на том же уровне, что и футбольный чемпионат, каждые выходные команды встречаются и играют друг с другом".