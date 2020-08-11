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Допинг в спорте

Минспорт рекомендовал регионам не привлекать к работе в спорте лиц, причастных к допингу

Министр спорта РФ Олег Матыцин направил письмо в адрес высших должностных лиц субъектов РФ с рекомендациями провести системный анализ реализации мер противодействия допингу в спорте в регионах
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Министерство спорта РФ рекомендовало руководителям регионов рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта, которые причастны к фактам нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Минспорт России отмечает, что выявляются случаи, когда дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил спортсмены, тренеры и официальные лица продолжают работать на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта, - говорится в сообщении. - Министерство спорта считает такое положение дел недопустимым и противоречащим антидопинговой политике в сфере спорта. В этой связи министр спорта Олег Матыцин направил письмо в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с рекомендациями провести системный анализ реализации мер противодействия допингу в спорте в регионах. При выявлении случаев, когда лица, причастные к нарушению антидопинговых правил, работают на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта, рекомендуется рассмотреть вопрос их профессионального статуса".

Теги
ДопингМатыцин, Олег Васильевич
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