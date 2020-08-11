Минспорт рекомендовал регионам не привлекать к работе в спорте лиц, причастных к допингу

"Минспорт России отмечает, что выявляются случаи, когда дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил спортсмены, тренеры и официальные лица продолжают работать на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта, - говорится в сообщении. - Министерство спорта считает такое положение дел недопустимым и противоречащим антидопинговой политике в сфере спорта. В этой связи министр спорта Олег Матыцин направил письмо в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с рекомендациями провести системный анализ реализации мер противодействия допингу в спорте в регионах. При выявлении случаев, когда лица, причастные к нарушению антидопинговых правил, работают на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта, рекомендуется рассмотреть вопрос их профессионального статуса".