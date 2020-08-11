Боксерский поединок Файфер - Папин перенесен в Казань на 22 августа из-за коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Боксерский поединок между россиянами Русланом Файфером и Алексеем Папиным перенесен из Сочи в Казань на 22 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Шоу пройдет 22 августа в Казани. Этот турнир должен был состояться 15 августа в Сочи, но в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае Федерацией бокса России принято решение перенести мероприятие", - говорится в сообщении.

Победитель боя Файфер - Папин станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе.

В послужном списке 29-летнего Файфера 25 побед (16 нокаутом), 1 поражение. В активе 32-летнего Папина 11 побед (10 нокаутом), 1 поражение.