Чеферин пройдет тестирование на коронавирус перед вручением кубка Лиги чемпионов

"Руководители организации будут протестированы перед первым матчем плей-офф, а также в промежутках между стадиями, согласно нормам местных властей", - отметили в пресс-службе.

Чеферин и генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис пройдут тестирование за два дня до финалов трех европейских турниров - Лиги Европы (21 августа), Лиги чемпионов (23 августа) и женской Лиги чемпионов (30 августа).

ТАСС, 11 августа. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сдаст тест на наличие коронавируса перед вручением кубка Лиги чемпионов победителям турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния без зрителей. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа.

Лига Европы также была приостановлена в марте. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Встречи полуфинала пройдут 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне.

Оставшиеся матчи женской Лиги чемпионов пройдут в формате финального турнира с восемью участниками по принципу плей-офф в испанских Бильбао и Сан-Себастьяне. Четвертьфиналы состоятся 21 и 22 августа, полуфиналы - 25 и 26 августа. Финал состоится в Сан-Себастьяне 30 августа.