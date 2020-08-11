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Лига чемпионов

Чеферин пройдет тестирование на коронавирус перед вручением кубка Лиги чемпионов

Глава УЕФА и генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис пройдут тестирование за два дня до финалов трех европейских турниров
Глава УЕФА Александер Чеферин EPA/MARTIAL TREZZINI
Описание
Глава УЕФА Александер Чеферин
© EPA/MARTIAL TREZZINI

ТАСС, 11 августа. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сдаст тест на наличие коронавируса перед вручением кубка Лиги чемпионов победителям турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Чеферин и генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис пройдут тестирование за два дня до финалов трех европейских турниров - Лиги Европы (21 августа), Лиги чемпионов (23 августа) и женской Лиги чемпионов (30 августа).

"Руководители организации будут протестированы перед первым матчем плей-офф, а также в промежутках между стадиями, согласно нормам местных властей", - отметили в пресс-службе.

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Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния без зрителей. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа.

Лига Европы также была приостановлена в марте. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Встречи полуфинала пройдут 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне.

Оставшиеся матчи женской Лиги чемпионов пройдут в формате финального турнира с восемью участниками по принципу плей-офф в испанских Бильбао и Сан-Себастьяне. Четвертьфиналы состоятся 21 и 22 августа, полуфиналы - 25 и 26 августа. Финал состоится в Сан-Себастьяне 30 августа.

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