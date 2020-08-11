Губерниев: избивший арбитра Широков отстранен от эфиров телеканала "Матч ТВ"

ТАСС, 11 августа. Бывшие футболисты, эксперты Роман Широков и Андрей Тихонов отстранены от эфиров телеканала "Матч ТВ". Об этом сообщил в Telegram-канале один из ведущих телеканала Дмитрий Губерниев.

В воскресенье Широков в ходе матча любительского турнира избил арбитра Никиту Данченкова после показанной ему красной карточки за брань. В инциденте также участвовал игрок "Матч ТВ", бывший футболист "Спартака" и эксперт телеканала Андрей Тихонов.

"Накануне вечером руководитель программы "Все на матч" Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы, Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. Пострадавшему арбитру еще раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры. И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале "Матч ТВ". И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе "Все на матч", и это тоже справедливо", - написал Губерниев.

Ранее глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил ТАСС, что Данченков намерен подать заявление в полицию. Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что организация разберется в произошедшем с участием 39-летнего бывшего футболиста. Позднее Широков принес извинения арбитру.

В составе "Зенита" Широков стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, вместе с ЦСКА завоевал золото чемпионата России. Выиграл бронзовые медали в составе сборной России на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры работал спортивным директором в подмосковных "Химках" и московском "Динамо". На данный момент является советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова и экспертом спортивного телеканала "Матч ТВ".