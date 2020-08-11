ХК "Барыс" ожидает снятия карантина в Казахстане после 16 августа

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" Борис Иванищев ожидает снятия карантина в Казахстане после 16 августа, он рассчитывает, что команда сможет принимать соперников на домашней арене. Об этом он рассказал ТАСС.

Клубы из Казахстана отказались от участия в предстоящих сезонах ВХЛ и МХЛ

Власти республики ввели карантин с 5 июля для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации. В частности, в Казахстане запрещены массовые мероприятия. Карантин действует до 16 августа. Согласно календарю КХЛ, первый домашний матч "Барыс" проведет 10 сентября против "Куньлуня".

"У нас идет улучшение ситуации, смягчение карантина. Думаю, его снимут. Хотим, конечно, дома играть, но еще время есть", - сказал собеседник агентства.

Во вторник казахстанские команды отказались от участия в сезонах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В МХЛ выступала команда "Снежные Барсы", которая является фарм-клубом "Барыса". В ВХЛ Казахстан представляли "Сарыарка" (Караганда), "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Номад" (Нур-Султан). Команды проведут следующий сезон в чемпионате Казахстана.

"Мы-то будем участвовать в КХЛ, так как летаем чартером. Это решение касается ВХЛ и МХЛ, так как команды передвигаются на автобусах, поездах, а границы закрыты", - подчеркнул Иванищев.