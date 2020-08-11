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Футбол в России

Ветераны "Спартака" обратились к Федуну и Дюкову по поводу судейства в матче с "Сочи"

Бывшие футболисты "Спартака", в частности, призывают пожизненно отстранить арбитров встречи и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ветераны московского "Спартака" обратились к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по поводу судейства в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

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"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.

Во вторник в офис "Спартака" пришло письмо на имя Дюкова и Федуна, в котором ветераны красно-белых выразили озабоченность и тревогу в связи с ситуацией вокруг команды. "Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче "Спартак" - "Сочи" убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футболу и РФС", - говорится в тексте письма.

Обращаясь к президенту РФС Александру Дюкову, ветераны "Спартака" призвали его принять жесткие, но справедливые решения, а именно пожизненно отстранить от работы Казарцева, Еськова, а также главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина. Также бывшие игроки красно-белых призвали Леонида Федуна "быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло".

Под письмом, поступившим в "Спартак", в частности, значатся фамилии Олега Романцева, Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Сергея Родионова, Сергея Шавло, Василия Кулькова.

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