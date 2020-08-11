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Летние олимпийские виды спорта

Архипов: Кубок президента РФ станет для каноистов и байдарочников первым большим стартом

Турнир пройдет 15-16 августа на гребном канале в Крылатском

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента Российской Федерации" станут для российских спортсменов первым большим стартом в 2020 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Турнир пройдет 15-16 августа на гребном канале в Крылатском.

"Многого ждем от Кубка президента РФ, все мы сейчас живем в непростых условиях пандемии, - сказал Архипов. - Все прекрасно знают, что спортсмены два с лишним месяца не тренировались, и мы в этом году фактически выходим на первый международный старт. Это первый большой старт в этом году".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Российские гребцы выступят на Кубке президента РФ сильнейшим составом
Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ пройдет 15-16 августа на гребном канале в Крылатском
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