Российские гребцы выступят на Кубке президента РФ сильнейшим составом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сборная России сильнейшим составом выступит на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента Российской Федерации", которые станут отборочными к чемпионату Европы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

"Нас радует, что, несмотря на пандемию, было много желающих приехать на Кубок президента РФ - из Франции, Португалии, все те, кто обычно соревнуется на этом турнире. У них нет международных стартов, поэтому они рассчитывали выступить у нас, но пока есть ограничения как по въезду, так и по выезду из России. Однако несколько иностранных спортсменов здесь будут - латвиец Алексей Румянцев и спортсмены из Литвы, пока не будем называть их фамилии, они приедут со справками, мы их протестируем. Что касается российских спортсменов, это будут сильнейшие спортсмены страны", - сказала Исхакова.

Она подчеркнула, что спортсмены очень соскучились по соревнованиям и постараются принять участие в максимальном количестве заездов.

"Спортсмены соскучились по стартам, это будет их второй турнир и первый международный. Кубок президента РФ всегда был праздником гребли, у нас хорошие призовые, соревнования в 12 олимпийских и девяти неолимпийских видах программы, мы выбрали самые зрелищные дистанции, - отметила Исхакова. - Очень рады, что чемпионат России и Кубок президента РФ удается провести, после этого мы планируем участвовать в Кубке мира в Венгрии и чемпионате Европы в Румынии, они пока не отменены. Мы проводим отбор на них, в том числе и на Кубке президента".