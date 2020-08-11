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Футбол в России

КДК рассмотрит по итогам матча "Спартак" - "Сочи" выбегание болельщика на поле

Глава комитета рассказал о нарушениях, отраженных в рапорте делегата игры

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Делегат матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" отразил в своем рапорте по игре нарушение санитарного регламента, выбегание на поле болельщика и бросание на поле посторонних предметов. Об этом ТАСС рассказал председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

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"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

"В рапорте записано о нарушении санитарного регламента, выбегании на поле болельщика, скандировании нецензурных речевок, бросании на поле посторонних предметов. Записи о судействе нет", - сказал Григорьянц.

КДК рассматривает матчи на предмет нарушений регламента по итогам каждого тура.

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