КДК рассмотрит по итогам матча "Спартак" - "Сочи" выбегание болельщика на поле

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Делегат матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" отразил в своем рапорте по игре нарушение санитарного регламента, выбегание на поле болельщика и бросание на поле посторонних предметов. Об этом ТАСС рассказал председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

"Спартак" готовит заявление по матчу с "Сочи"

Обещанного снятия с РПЛ не произошло.

Обещанного снятия с РПЛ не произошло. "Спартак" готовит заявление по матчу с "Сочи"

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"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

"В рапорте записано о нарушении санитарного регламента, выбегании на поле болельщика, скандировании нецензурных речевок, бросании на поле посторонних предметов. Записи о судействе нет", - сказал Григорьянц.

КДК рассматривает матчи на предмет нарушений регламента по итогам каждого тура.