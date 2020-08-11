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Футбол в России

Бывший футболист "Краснодара" и "Динамо" Жоаозиньо перешел в "Сочи"

Детали соглашения с 31-летним полузащитником не уточняются
Жоаозиньо (справа) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Жоаозиньо (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Бразильский полузащитник Жоаозиньо подписал контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения с 31-летним игроком не уточняются.

На протяжении двух последних сезонов Жоаозиньо выступал за московское "Динамо", которое покинул по истечении контракта. За бело-голубых Жоаозиньо провел 50 матчей, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.

До этого бразилец провел восемь сезонов в "Краснодаре", а также выступал за болгарский "Левски" и бразильскую "Португезу".

В следующем туре "Сочи" встретится 14 августа дома с подмосковными "Химками".

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