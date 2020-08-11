"Спартак" поддержал требования ветеранов клуба отстранить судей игры с "Сочи"

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых по итогам матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.
Во вторник ветераны клуба, среди которых были Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков, обратились к владельцу "Спартака" Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. В письме бывших игроков "Спартака" содержится критика в адрес главного арбитра воскресного матча Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова. Ветераны красно-белых призвали пожизненно отстранить от работы этих арбитров, а также главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.
"Мы поддерживаем требования наших ветеранов", - сказал Фетисов.
Оба мяча в воскресном матче гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.
Во втором туре "Спартак" 14 августа дома сыграет с "Ахматом". Начало игры - 20:00 мск. Продажа билетов на предстоящую игру еще не открыта.