"Спартак" поддержал требования ветеранов клуба отстранить судей игры с "Сочи"

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых по итогам матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

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Во вторник ветераны клуба, среди которых были Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков, обратились к владельцу "Спартака" Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. В письме бывших игроков "Спартака" содержится критика в адрес главного арбитра воскресного матча Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова. Ветераны красно-белых призвали пожизненно отстранить от работы этих арбитров, а также главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.

"Мы поддерживаем требования наших ветеранов", - сказал Фетисов.

Оба мяча в воскресном матче гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.

Во втором туре "Спартак" 14 августа дома сыграет с "Ахматом". Начало игры - 20:00 мск. Продажа билетов на предстоящую игру еще не открыта.