Глава КХЛ Морозов считает оптимальным количеством участников лиги 24 команды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Оптимальное количество участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - 24 команды. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

1 апреля стало известно, что владивостокский "Адмирал" не примет участия в сезоне-2020/21, поскольку большая часть финансовых средств Приморья будет потрачена на борьбу с коронавирусом. В предстоящем сезоне КХЛ выступят 23 команды.

"24 клуба в сезоне - это оптимальное количество, - сказал Морозов. - Надеюсь, что в следующем году все будут в равных условиях и сыграют между собой одинаковое количество игр. Сейчас же в одном из дивизионов двум командам между собой придется сыграть шесть матчей".

"Мы ждем "Адмирал" на следующий год, клуб не покинул нас насовсем, а взял паузу", - добавил Морозов.

Сезон в КХЛ стартует 2 сентября.