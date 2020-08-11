{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Глава КХЛ Морозов считает оптимальным количеством участников лиги 24 команды

В предстоящем сезоне выступят 23 команды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Оптимальное количество участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - 24 команды. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

1 апреля стало известно, что владивостокский "Адмирал" не примет участия в сезоне-2020/21, поскольку большая часть финансовых средств Приморья будет потрачена на борьбу с коронавирусом. В предстоящем сезоне КХЛ выступят 23 команды.

"24 клуба в сезоне - это оптимальное количество, - сказал Морозов. - Надеюсь, что в следующем году все будут в равных условиях и сыграют между собой одинаковое количество игр. Сейчас же в одном из дивизионов двум командам между собой придется сыграть шесть матчей".

"Мы ждем "Адмирал" на следующий год, клуб не покинул нас насовсем, а взял паузу", - добавил Морозов.

Сезон в КХЛ стартует 2 сентября.

Теги
Морозов, Алексей Алексеевич
Футбол в России
"Спартак" поддержал требования ветеранов клуба отстранить судей игры с "Сочи"
Бывшие игроки красно-белых направили письмо на имя Леонида Федуна и Александра Дюкова
Читать полностью