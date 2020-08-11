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Лига чемпионов

Финальный матч предварительного раунда ЛЧ "Дрита" - "Линфилд" отменен из-за коронавируса

Из-за заражения нескольких игроков вся команда "Дриты" была отправлена на карантин

ТАСС, 11 августа. Финальная встреча предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 между косовским клубом "Дрита" и североирландским "Линфилдом" отменена из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча должна была пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, победитель встречи должен был выйти в первый квалификационный раунд турнира.

7 августа результат теста на коронавирус одного из игроков "Дриты" показал положительный результат, он был отправлен на карантин вместе с футболистом, который с ним контактировал. За день до встречи с "Линфилдом" была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой еще у одного игрока "Дриты" было подтверждено наличие коронавируса. УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю команду на карантин.

Позднее УЕФА примет решение по данной встрече. Согласно протоколу, клубу может быть засчитано техническое поражение за невозможность провести матч.

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