Активная стройка первых объектов Деревни спортсменов Универсиады-2023 начнется в октябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Строительная площадка Деревни спортсменов летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, полностью сформирована, очертания первых объектов здесь появятся уже в октябре. Об этом в ходе рабочего совещания на стройплощадке сообщил генеральный директор компании "Группа Синара" Михаил Ходоровский.

"Можем констатировать, что те виды работ, которые мы планировали осуществить, идут в утвержденных объемах и в соответствии с графиком", - сказал он.

В настоящий момент генеральный подрядчик "Синара-Девелопмент" более чем на 98% завершил отсыпку участка, производится установка свай.

Деревня спортсменов Универсиады 2023 года - это микрорайон площадью более 230 тыс. кв. м., состоящий из пяти комплексов зданий. Каждый комплекс будет включать в себя три секции: центральную четырнадцатиэтажную и две боковые десятиэтажные. Вместимость только первого общежития для спортсменов составит 1 700 мест. Также в настоящее время ведется проектирование дворца водных видов спорта, который займет площадь более 60 тыс. кв. м., тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками, общественного центра и поликлиники.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.