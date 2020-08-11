Тарасова: российские танцоры проделали важную работу на открытых прокатах фигуристов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию стали важным и ответственным этапом подготовки команды к сезону. Такое мнение ТАСС высказала тренер Татьяна Тарасова.

Контрольные прокаты стартовали на базе "Новогорск" 10 августа. Первыми в них приняли участие танцоры.

"Все катаются, и катаются с новыми программами. Здесь присутствовали наши лучшие судьи-международники - Елена Анатольевна Чайковская, Геннадий Карпоносов, мы дали рекомендации спортсменам, рассказали им, что еще нужно сделать, чем заниматься. Контрольные прокаты - это очень ответственное мероприятие, важный этап, и федерация (Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) - прим. ТАСС) проводит их потрясающе - спортсмены здесь вместе целую неделю. Это очень хорошая практика, когда ФФККР всех собирает, когда приходят грамотные судьи и люди, заинтересованные в развитии фигурного катания и знающие свой вид".

В прокатах танцоров приняли участие следующие дуэты: Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, Екатерина Каташинская и Александр Васькович, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, София Алексова и Илья Владимиров, Ольга Мамченкова и Марк Волков, Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Елизавета Шичина и Гордей Хубулов, Тамара Жукова и Даниил Карпов, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

Прокаты продолжатся 14 августа выступлениями пар с короткими программами, 15 августа они продемонстрируют произвольные программы. Завершатся контрольные прокаты выступлениями юношей и девушек - 18 августа они выступят с короткими программами, 19 августа - с произвольными.