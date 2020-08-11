Матчи чемпионата Словении по футболу будут проходить без зрителей до дальнейших указаний

ЛЮБЛЯНА, 11 августа. /ТАСС/. Футбольный союз Словении принял решение о проведении матчей нового сезона чемпионата страны, который стартует 22 августа, без зрителей до дальнейших указаний. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"После изучения результатов сегодняшнего обязательного тестирования на коронавирус комитет по чрезвычайным ситуациям Футбольного союза Словении принял решение перенести старт нового сезона на 22 августа, - отмечается в заявлении. - Все матчи под эгидой союза будут проходить без зрителей до дальнейших указаний. Союз осознает серьезность ситуации и ставит безопасность и здоровье футболистов и других участников соревнований на первое место".

Ранее всех игроков, сотрудников и членов руководства команд высшего дивизиона чемпионата Словении обязали пройти тестирование на коронавирус. Из 450 проведенных тестов три оказались положительными, все случаи заражения были выявлены в "Олимпии" из Любляны.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 2 272, умерли 129 человек. Премьер-министр Янез Янша объявил об окончании локальной вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в стране 15 мая, а 1 июня правительство прекратило действие режима эпидемии на территории республики.

В конце июня число случаев инфицирования новым коронавирусом вновь начало расти. Специалисты установили, что большинство из них связано с приездом заразившихся из-за рубежа, в первую очередь из соседних балканских стран. После этого был введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из государств с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, в том числе и России. Кроме того, был повторно введен обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на транспорте, а максимальное число участников массовых мероприятий ограничили десятью.