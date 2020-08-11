Карпоносов: российские танцоры на юниорских прокатах бросили вызов коронавирусу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские юниорские танцевальные дуэты своими выступлениями на контрольных прокатах сборной в Новогорске бросили вызов коронавирусу - команда сделала шаг вперед, несмотря на трудности подготовки к сезону. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер сборной России в танцах на льду Геннадий Карпоносов.

Контрольные прокаты стартовали на льду базы "Новогорск" 10 августа, когда на лед с ритм-танцем вышли первые участники. Произвольный танец спортсмены представили 11 августа.

"Большинство участников прокатов показали такой уровень, что сложилось полное ощущение, что, пока все были на карантине, они занимались общефизической подготовкой, думали о танцах, искали музыку. Все, что они делали, было направлено на то, чтобы показать все лучшее, что они могут, - рассказал Карпоносов. - Видя это своими глазами, многие сказали бы - сборная готова. Их выступления на прокатах - это просто вызов коронавирусу, а также перчатка, которая брошена российской сборной всем остальным. Посмотрим, как они будут выглядеть, но наша сборная сделала по сравнению с прошлым сезоном шаг вперед, это совершенно другой уровень катания".

"Здесь были Елена Анатольевна Чайковская, Татьяна Анатольевна Тарасова. Да, мы сделали критические замечания спортсменам, но надо сказать, что катались наши юниоры осмысленно, старались показать свои образы, - отметил старший тренер. - И надо сказать большое спасибо тренерам, хореографам за то, что они делали в то время, когда у других опускались руки, они занимались фигурным катанием, и я как старший тренер очень доволен тем, что увидел. У нас есть кандидаты в сборную, и их куда больше чем три дуэта, и даже больше чем шесть".

Прокаты продолжатся 14 августа выступлениями пар, завершится мероприятие выступлениями юношей и девушек: 18 августа они выступят с короткими программами, 19 августа - с произвольными.