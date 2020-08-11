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Футбол в Италии

Лионель Месси купил пентхаус в Милане недалеко от офиса "Интера"

Итальянские СМИ ранее сообщали об интересе "Интера" к лидеру "Барселоны"

ТАСС, 11 августа. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси приобрел пентхаус в Милане. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, дом Месси находится недалеко от офиса итальянского "Интера". Ранее дом в Милане купил отец аргентинского футболиста.

Итальянские СМИ ранее сообщали об интересе "Интера" к лидеру "Барселоны". Клуб планировал подписать соглашение с Месси летом 2021 года, когда у него истечет контракт с "Барселоной".

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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