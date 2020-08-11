Кремлев: поединок Майка Тайсона и Роя Джонса поспособствует развитию бокса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим будет способствовать развитию бокса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Бой Тайсон - Джонс должен пройти 28 ноября в Карсоне (США, штат Калифорния). Он будет выставочным, спортсмены проведут восемь раундов. Перед боем будет показан документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке спортсменов к поединку.

"Положительно отношусь к факту проведения боя между двумя легендарными боксерами - Роем Джонсом и Майком Тайсоном, - сказал Кремлев. - Такой поединок поспособствует популяризации нашего вида спорта. Ведь многие болельщики с радостью посмотрят за таким противостоянием, поностальгируют. Я не исключение".

"Главное, чтобы в этом бою обошлось без травм. Спасибо боксерам, ведь они это делают ради молодого поколения и для популяризации нашего вида спорта", - добавил собеседник агентства.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.