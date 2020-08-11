"Ротор" проиграл "Зениту" в первом с 2004 года матче в чемпионате России

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".
Мячи забили Артем Дзюба (21-я минута) и Себастьян Дриусси (79).
"Ротор" сыграл в элитном дивизионе впервые с 2004 года. В 1993 и 1997 годах клуб занимал в чемпионате страны второе место, принимал участие в Кубке УЕФА. Команда Александра Хацкевича попала в РПЛ, заняв первое место в прошлом сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге. Дзюба третий сезон подряд забивает в первом туре новичкам РПЛ: в 2018 году он поразил ворота красноярского "Енисея", в 2019-м - "Тамбова".
Этот матч между командами стал 21-м в чемпионатах России: в активе "Ротора" девять побед, у "Зенита" - семь, еще пять встреч завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались 12 ноября 2004 года, тогда петербуржцы победили в Волгограде со счетом 5:2. Перед началом встречи болельщики "Ротора" вывесили баннер, на котором было изображено ретротабло со счетом первого матча команд в чемпионатах России - 9 апреля 1992 года волгоградский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:1.
Матч «Ротора» и «Зенита» в Волгограде уже стартовал— Sports.ru (@sportsru) August 11, 2020
А вот баннер хозяев – на нем изображен первый матч «Ротор» – «Зенит» в России pic.twitter.com/k772zlpzGw
В следующем туре "Зенит" сыграет 15 августа в гостях с "Ростовом", "Ротор" в тот же день встретится на выезде со столичным "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|7
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|8
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|14
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0