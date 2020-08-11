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Футбол в России

"Ротор" проиграл "Зениту" в первом с 2004 года матче в чемпионате России

Новичок уступил чемпиону в Волгограде со счетом 0:2
Артем Дзюба Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Станислав Красильников/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в гостях обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".

Мячи забили Артем Дзюба (21-я минута) и Себастьян Дриусси (79).

"Ротор" сыграл в элитном дивизионе впервые с 2004 года. В 1993 и 1997 годах клуб занимал в чемпионате страны второе место, принимал участие в Кубке УЕФА. Команда Александра Хацкевича попала в РПЛ, заняв первое место в прошлом сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге. Дзюба третий сезон подряд забивает в первом туре новичкам РПЛ: в 2018 году он поразил ворота красноярского "Енисея", в 2019-м - "Тамбова".

Этот матч между командами стал 21-м в чемпионатах России: в активе "Ротора" девять побед, у "Зенита" - семь, еще пять встреч завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались 12 ноября 2004 года, тогда петербуржцы победили в Волгограде со счетом 5:2. Перед началом встречи болельщики "Ротора" вывесили баннер, на котором было изображено ретротабло со счетом первого матча команд в чемпионатах России - 9 апреля 1992 года волгоградский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:1.

В следующем туре "Зенит" сыграет 15 августа в гостях с "Ростовом", "Ротор" в тот же день встретится на выезде со столичным "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-03
2Зенит11002-03
3ЦСКА11002-03
4Динамо11002-03
5Ростов11001-03
6Спартак10102-21
7Сочи10102-21
8Арсенал10100-01
9Ахмат10100-01
10Локомотив00000-00
11Рубин00000-00
12Тамбов10010-10
13Урал10010-20
14Ротор10010-20
15Химки10010-20
16Уфа10010-30

 

Теги
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