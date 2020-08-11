Крылова: российские танцоры на самоизоляции хорошо подготовились к прокатам фигуристов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Танцевальные дуэты и их тренеры не тратили время зря во время самоизоляции и прекрасно подготовились к контрольным прокатам юниорской сборной России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду Анжелика Крылова.

Контрольные прокаты стартовали на базе "Новогорск" 10 августа, первыми на лед с ритм-танцем вышли танцевальные дуэты. Произвольный танец спортсмены представили 11 августа.

"Ни в одной стране даже близко такого нет, а у нас уже прошли первые прокаты, все ребята собраны - мы первыми сделали такое мероприятие, и это круто, - сказала Крылова. - Тренеры молодцы, что не дали ребятам расслабиться во время самоизоляции, все это время они работали даже на удаленке, дома - ОФП, хореография, танцы. Все провели огромную работу, поспешили сделать хореографию - это сложно, это занимает время, чтобы накатать новые шаги программ, но все мобилизовались и показали все, что могут".

Прокаты из-за ограничительных мер в "Новогорске", связанных со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса, прошли в закрытом режиме - на льду могли присутствовать только спортсмены, тренеры, судьи и представители Федерации фигурного катания на коньках России. "Обстановка отличная - поработали спокойно, как никогда. Хорошо покатались, разобрались, без суеты, - рассказала Крылова. - Все были сконцентрированы, не распылялись на друзей, гостей, пап и мам".

Крылова осталась довольна своими воспитанниками - Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом. "Вышли на лед полтора месяца назад, и все получилось неплохо - я своей парой довольна, все выглядело прилично, - отметила тренер. - Да, было много недочетов, не без этого, но ребята в форме. Когда началась самоизоляция, мы немного отдохнули, потом поняли как работает Zoom и вперед - работали так два с половиной месяца".

"В какой-то момент я поняла - у нас есть время, а значит в Zoom можно работать и с танцорами, и с хореографами, работать над разными стилями танца, - сказала Крылова. - Я приглашала людей, которые занимались с ребятами классикой, неоклассикой, модерном, хип-хопом - в обычное время для этого залов иногда просто нет. Сегодняшняя ситуация научила нас работать в новом формате".