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Футбол в России

Довыборы в исполком РФС пройдут на конференции 2 октября

В настоящий момент вакантными в исполкоме РФС являются четыре места

ТАСС, 11 августа. Российский футбольный союз (РФС) проведет довыборы в исполком организации на конференции 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Прием документов от кандидатов в исполком РФС будет открыт до 23 августа включительно, не позднее 26 августа кандидатуры будут рассмотрены избиркомом РФС. До 2 сентября РФС опубликует итоговый список кандидатов и отправит его в Международную федерацию футбола (ФИФА). В настоящий момент вакантными в исполкоме РФС являются четыре места.

Также на конференции будут рассмотрены вопросы об одобрении отчетов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии РФС за 2019 год, об утверждении независимой аудиторской организации или индивидуального аудитора РФС на 2020-2021 годы и новой редакции избирательного регламента РФС.

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