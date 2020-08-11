РФС заявил, что окажет поддержку избитому Широковым арбитру

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) окажет арбитру Никите Данченкову, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков, всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии "Спартака" в матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань. Во вторник Широков извинился за происшедшее в Instagram, телеканал отстранил его от работы.

"Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча, - говорится в сообщении. - Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи Олимп - Профессиональной футбольной лиги. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению".

Глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов ранее сообщил ТАСС, что Данченков написал заявление в полицию.