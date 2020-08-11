Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями судей по их работе в матче с "Сочи"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун остался не удовлетворен объяснениями судей по их работе на матче команды против "Сочи" в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Федун заявил ТАСС.

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"Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики", - сказал Федун.

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения.

В понедельник в эфире "Матч ТВ" выступили руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин, главный арбитр встречи "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев и Алексей Еськов, отвечавший в матче за систему VAR. Калошин, в частности, заявил, что в судейских ошибках против "Спартака" нет тенденции, а VAR подтвердил решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота красно-белых, так как имел место контакт футболистов. Казарцев признал, что в данном эпизоде оснований не назначать пенальти было больше, а Еськов отметил, что VAR не мог изменить решение Казарцева по протоколу системы.