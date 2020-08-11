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Футбол в России

Федун назвал чушью информацию о своем недовольстве работой тренера "Спартака" Тедеско

Владелец клуба считает, что такими слухами пытаются изменить вектор общественного внимания с реальных проблем российского футбола
Владелец "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун назвал чушью информацию о том, что он недоволен работой главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом он рассказал ТАСС.

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"Спартак" в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Во вторник в соцсетях появилась информация, что Тедеско уже в этом году может покинуть свой пост.

"Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера, - сказал Федун. - Что является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола".

Немецкий специалист возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Под его руководством клуб занял седьмое место в прошлом сезоне РПЛ и не попал в еврокубки.

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Российский футбол
Футбол в России
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