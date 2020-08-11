Гендиректор "Ротора": команда не стушевалась перед действующими чемпионами России

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась победой действующих чемпионов России со счетом 2:0. Для "Ротора" эта игра стала первой с 2004 года в высшем дивизионе национального первенства.

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Ротора" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" проявили бойцовские качества и не стушевались перед соперником. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

"Хорошая игра, - сказал Рекечинский. - Считаю, что мы играли вторым номером, но имели возможности забить. И не один, не стали тушеваться перед чемпионом. Ребята наши молодцы, проявили бойцовские качества. Да, пропустили два гола, но для нас это первая игра".

"Нам не в чем упрекнуть ребят. У нас все впереди. Команда билась, старалась и показала все, что сегодня возможно. Где-то нам не повезло в реализации голевых моментов", - добавил он.

Гендиректор не стал кого-то выделять в составе команды. "Считаю, что на поле была команда, если тренеры смогут, пусть выделяют. У соперника тоже не хотелось бы никого выделять", - отметил Рекечинский.

"Это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, увидел ли он по игре против "Зенита", за счет чего команда может решить задачу на сезон (закрепиться в РПЛ - прим. ТАСС).