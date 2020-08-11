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Футбол в России

Главного тренера "Рубина" Слуцкого удалили в матче РПЛ с "Локомотивом"

Тренер эмоционально высказал претензии арбитру встречи по поводу эпизода с возможным нарушением правил в штрафной площади "Локомотива"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий получил красную карточку в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Встреча проходит в Казани.

После первого тайма счет в матче - 2:0 в пользу "Локомотива". Перед вторым голом гостей в штрафной площади "Локомотива" случилось столкновение форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб "Рубина" посчитали, что главный арбитр встречи Сергей Иванов должен был назначить пенальти. В ответной атаке "Локомотив" забил гол.

Перед началом второго тайма произошел диалог между Ивановым и Слуцким, после которого главный тренер "Рубина" был удален. Из-за этого тренер будет дисквалифицирован минимум на одну встречу РПЛ. В следующем туре "Рубин" сыграет с "Уралом" 15 августа.

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Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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