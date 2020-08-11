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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": футболисты "Ротора" пытались озадачить прессингом в начале матча

Александр Медведев прокомментировал победу клуба в первом туре РПЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки "Ротора" постарались озадачить действующего чемпиона России "Зенит" своим прессингом в начале матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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"Очень важно начинать чемпионат с победы. "Ротор" имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить "Зенит" в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, "Зенит" имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает", - сказал Медведев.

"Они смело начали, потому что так активно прессинговать, по-моему, на протяжении минут 15 очень энергозатратно. Думаю, это был их план на игру - добиться быстрого успеха. Хорошо сыграли наши центральные защитники [Ярослав] Ракицкий и [Деян] Ловрен, и в дальнейшем они играли очень четко. Теперь матч против "Ростова", это соперник другого уровня, будет интересный футбол", - добавил он.

Медведев высказался о среднем уровне команд в чемпионате. "Мы много говорим о том, чтобы он был высоким, чтобы лидеры тоже поднимали свой уровень. Надо радоваться тому, что у нас будут конкурентные матчи, борьба в каждой игре. Чем интереснее они будут проходить, тем сильнее будут играть наши футболисты", - подчеркнул Медведев.

"Зенит" в следующем туре сыграет с "Ростовом" 15 августа.

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Российский футболМедведев, Александр Иванович
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