Гендиректор "Зенита": футболисты "Ротора" пытались озадачить прессингом в начале матча

"Зенит" в Волгограде обыграл "Ротор" со счетом 2:0.

"Очень важно начинать чемпионат с победы. "Ротор" имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить "Зенит" в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, "Зенит" имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает", - сказал Медведев.

"Они смело начали, потому что так активно прессинговать, по-моему, на протяжении минут 15 очень энергозатратно. Думаю, это был их план на игру - добиться быстрого успеха. Хорошо сыграли наши центральные защитники [Ярослав] Ракицкий и [Деян] Ловрен, и в дальнейшем они играли очень четко. Теперь матч против "Ростова", это соперник другого уровня, будет интересный футбол", - добавил он.

Медведев высказался о среднем уровне команд в чемпионате. "Мы много говорим о том, чтобы он был высоким, чтобы лидеры тоже поднимали свой уровень. Надо радоваться тому, что у нас будут конкурентные матчи, борьба в каждой игре. Чем интереснее они будут проходить, тем сильнее будут играть наши футболисты", - подчеркнул Медведев.

"Зенит" в следующем туре сыграет с "Ростовом" 15 августа.