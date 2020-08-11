"Локомотив" обыграл "Рубин" в первом туре чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:0 в заключительном матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на стадионе "Ак Барс Арена".

"Ротор" проиграл "Зениту" в первом с 2004 года матче в чемпионате России

Забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (2-я минута) и Дмитрий Баринов (26). На 65-й минуте с поля был удален защитник "Рубина" Силвие Бегич.

Предыдущий матч команд прошел в Казани 27 июня в рамках прошлого чемпионата. "Локомотив" также одержал победу со счетом 2:0, а дублем отметился Алексей Миранчук, один из голов он забил с пенальти. В той встрече Дмитрий Рыбчинский сделал результативную передачу, а после его удара мяч попал в руку футболиста "Рубина", после чего был назначен 11-метровый удар. В матче во вторник 21-летний Рыбчинский отметился двумя результативными пасами. Кроме того, в составе железнодорожников дебютировали в чемпионате России 19-летний полузащитник Никита Иосифов и 20-летний нападающий Михаил Агеев, они вышли на замену на 90-й минуте.

Перед началом второго тайма красную карточку за споры с арбитром получил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. В первой половине встречи в штрафной площади "Локомотива" случилось столкновение форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб "Рубина" посчитали, что главный арбитр матча Сергей Иванов должен был назначить пенальти. В ответной атаке "Локомотив" забил гол.

В стартовом составе "Локомотива" не оказалось Станислава Магкеева и Владислава Игнатьева. В конце прошлой недели в социальных сетях появилось видео с этими игроками, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в эфире "Матч премьер" со ссылкой на пресс-службу "Локомотива", футболисты были подвергнуты санкциям. Оба игрока появились на поле во втором тайме матча с "Рубином".

В следующем туре "Локомотив" примет "Краснодар", "Рубин" на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом". Оба матча пройдут 15 августа.