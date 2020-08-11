Шох: главным итогом игры "Ротор" - "Зенит" стало возвращение большого футбола в Волгоград

"Ротор" в домашнем матче уступил "Зениту" со счетом 0:2. Для волгоградского клуба эта игра стала первой с 2004 года в высшем дивизионе чемпионата страны.

МОСКВА, 11 августа /ТАСС/. Главным итогом матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ротором" и "Зенитом" является не результат, а возвращение большого футбола в Волгоград. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Российского футбольного союза (РФС), советник президента РФС и бывший технический директор "Ротора" Рохус Шох.

"Главный итог, считаю, - это большой праздник в Волгограде, куда спустя долгое время вернулся большой футбол, - считает Шох. - Здесь обожают этот вид спорта, из поколения в поколение передают эту любовь. Сейчас уже выросла новая молодежь, которая не видела прежний, легендарный "Ротор", но традиции боления, поддержка остались и это сегодня все увидели. Для России огромный плюс, что Волгоград вновь представлен в Российской премьер-лиге".

"В плане результата ничего удивительного не произошло. Теплилась надежда, что "Зенит" может где-то недооценить, как обычно бывает у сильных команд по отношению к дебютантам. "Ротор" мог выстрелить за счет сплоченности и дисциплины, функциональных качеств, но не получилось. "Зенит" выиграл на классе, но эти три очка для действующего чемпиона России не стали легкой прогулкой", - добавил он.

Собеседник ТАСС отметил игру новичка "Ротора" защитника Седрика Гогуа, который на правах аренды перешел из ЦСКА. "Был хорош и внизу, и в верховой борьбе, усилил оборону "Ротора", - сказал Шох. - Если бы не было его, команде было бы намного сложнее. По игре "Ротору", безусловно, надо еще прибавлять, два-три квалифицированных игрока команде еще не помешают".

Шох считает, что благодаря вниманию местных властей у "Ротора" есть возможность для роста. "Есть клубы в премьер-лиге у кого поскромнее бюджет. С такой поддержкой болельщиков и вниманием областной администрации у "Ротора" должно все получиться", - заключил Шох.