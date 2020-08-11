{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Мещеряков заявил, что рад появлению в матче с "Рубином" молодых игроков "Локомотива"

В игре первого тура РПЛ 21-летний Дмитрий Рыбчинский сделал две голевые передачи

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков рад выходу на поле в концовке матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином" молодых игроков железнодорожников. Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
"Локомотив" обыграл "Рубин" в первом туре чемпионата России по футболу

Во вторник "Локомотив" обыграл "Рубин" со счетом 2:0. Двумя голевыми передачами отметился 21-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский. В добавленное время ко второму тайму на поле у "Локомотива" появились молодые полузащитники Никита Иосифов и Даниил Куликов, а также нападающий Михаил Агеев.

"Я рад, что у нас проявляют себя так молодые игроки. Речь идет о Рыбчинском и о том, что в конце дали возможность почувствовать поле молодым игрокам. Будем готовиться к следующему матчу, впереди еще очень много работы", - сказал Мещеряков.

В следующем туре "Локомотив" примет "Краснодар" 15 августа.

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
Бывший тренер сборной России по футболу Бородюк возглавил австрийский "Хорн"
Команда играет во второй австрийской бундеслиге
Читать полностью