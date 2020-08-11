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Футбол в России

Семак: футболисты "Ротора" достойно смотрелись в матче РПЛ против "Зенита"

Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:0

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Игроки волгоградского футбольного клуба "Ротор" достойно смотрелись в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Такое мнение высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Во вторник "Ротор" на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2.

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"Тяжелая игра, - сказал Семак. - В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд, во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю ребят и болельщиков с удачным дебютом в этом чемпионате".

"Конечно, желание, движение и мотивация у ребят [из "Ротора"] были очень хорошие. Сегодня смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Сегодня нам пришлось очень непросто", - отметил главный тренер "Зенита".

В следующем туре "Зенит" сыграет 15 августа в гостях с "Ростовом", "Ротор" в тот же день встретится на выезде со столичным "Динамо".

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