Семак: футболисты "Ротора" достойно смотрелись в матче РПЛ против "Зенита"

"Тяжелая игра, - сказал Семак. - В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд, во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю ребят и болельщиков с удачным дебютом в этом чемпионате".

"Конечно, желание, движение и мотивация у ребят [из "Ротора"] были очень хорошие. Сегодня смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Сегодня нам пришлось очень непросто", - отметил главный тренер "Зенита".

В следующем туре "Зенит" сыграет 15 августа в гостях с "Ростовом", "Ротор" в тот же день встретится на выезде со столичным "Динамо".