Бывший тренер сборной России по футболу Бородюк возглавил австрийский "Хорн"

ТАСС, 11 августа. Российский специалист Александр Бородюк назначен главным тренером австрийского футбольного клуба "Хорн". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хорн" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место и избежала вылета из второй австрийской бундеслиги.

Бородюк ранее входил в тренерский штаб сборной России, в частности, он был ассистентом Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года, на котором российская команда завоевала бронзовые медали. Также он возглавлял московское "Торпедо", казахстанский "Кайрат" и сборную Казахстана. В качестве игрока он выступал за вологодское и московское "Динамо", германские "Шальке", "Фрайбург", "Ганновер", московские "Локомотив" и "Торпедо-ЗИЛ", самарские "Крылья Советов".