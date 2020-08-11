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Мировой футбол

Бывший тренер сборной России по футболу Бородюк возглавил австрийский "Хорн"

Команда играет во второй австрийской бундеслиге

ТАСС, 11 августа. Российский специалист Александр Бородюк назначен главным тренером австрийского футбольного клуба "Хорн". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хорн" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место и избежала вылета из второй австрийской бундеслиги.

Бородюк ранее входил в тренерский штаб сборной России, в частности, он был ассистентом Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года, на котором российская команда завоевала бронзовые медали. Также он возглавлял московское "Торпедо", казахстанский "Кайрат" и сборную Казахстана. В качестве игрока он выступал за вологодское и московское "Динамо", германские "Шальке", "Фрайбург", "Ганновер", московские "Локомотив" и "Торпедо-ЗИЛ", самарские "Крылья Советов".

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