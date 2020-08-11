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Шахматные турниры

Дубов проиграл Накамуре в гранд-финале шахматного тура Магнуса Карлсена

Представитель США сыграет в финале, в другой полуфинальной серии Карлсен вышел вперед - 2-1

ТАСС, 11 августа. Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил Хикару Накамуре из США в третьем матче полуфинальной серии гранд-финала шахматного тура, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Для выхода в финал нужно победить в трех матчах.

Во вторник три партии завершились вничью, еще в одной сильнее оказался Накамура. Представитель США выиграл серию со счетом 3-0 и гарантировал себе участие в финале.

В другом матче дня Карлсен в трех партиях оказался сильнее Дин Лижэня из Китая и вышел вперед во второй полуфинальной серии (2-1).

В гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. Карлсен выступает на правах победителя трех турниров, еще один выиграл Дубов. Дин Лижэнь и Накамура показали наилучшие результаты среди остальных шахматистов.

Полуфинальные серии будут продолжаться до 13 августа, финал пройдет 14-20 августа, призовой фонд составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.

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Карлсен, МагнусШахматные турниры
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