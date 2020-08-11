{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Слуцкий потребовал отстранить судью матча "Рубин" - "Локомотив" за неназначенный пенальти

Главный тренер казанского клуба был удален за споры с арбитром Сергеем Ивановым по поводу игрового момента
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий потребовал дисквалифицировать главного арбитра матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" Сергея Иванова за неназначенный пенальти в ворота железнодорожников. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

На эту тему
Главного тренера "Рубина" Слуцкого удалили в матче РПЛ с "Локомотивом"

Во вторник "Рубин" на своем поле проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2. В первом тайме в штрафной площади "Локомотива" случилось столкновение форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб "Рубина" посчитали, что Иванов должен был назначить пенальти.

"Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета [Виктора] Кашшаи - пусть он даст оценку, был пенальти или нет, - сказал Слуцкий. - И если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было".

Слуцкий был удален в матче за споры с арбитром по поводу этого эпизода.

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
Футбол в России
Слуцкий раскритиковал судейство в РПЛ и призвал арбитров четко объяснять свои решения
Главный тренер "Рубина" возмущен уровнем арбитров лиги, он заявил, что арбитр матча его команды против "Локомотива" допустил очевидную ошибку, повлиявшую на результат, и отказался признать это даже после того, как увидел повтор
Читать полностью