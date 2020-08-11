Слуцкий потребовал отстранить судью матча "Рубин" - "Локомотив" за неназначенный пенальти

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий потребовал дисквалифицировать главного арбитра матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" Сергея Иванова за неназначенный пенальти в ворота железнодорожников. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник "Рубин" на своем поле проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2. В первом тайме в штрафной площади "Локомотива" случилось столкновение форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб "Рубина" посчитали, что Иванов должен был назначить пенальти.

"Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета [Виктора] Кашшаи - пусть он даст оценку, был пенальти или нет, - сказал Слуцкий. - И если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было".

Слуцкий был удален в матче за споры с арбитром по поводу этого эпизода.